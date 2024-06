Döbeln - Von der seit fast einer Woche vermissten neunjährigen Valeriia aus Döbeln fehlt noch immer jede Spur. Es gebe trotz intensiver Suche noch keine konkreten Hinweise, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche werde aber fortgesetzt.

Am Sonntag sollten in erster Linie Anwohner befragt werden. Es sei nicht auszuschließen, dass sich jemand aufgrund der großen Berichterstattung in den Medien an ein Detail oder Beobachtungen erinnere, hatte eine Sprecherin am Samstagabend erläutert. Es seien auch am Sonntag noch Beamte auf Spurensuche, der personelle Aufwand sei aber nicht mehr so groß wie am Freitag.

Die neun Jahre alte Valeriia wurde das letzte Mal am Montagmorgen gesehen, als sie sich laut Polizeiangaben gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule machte. Wie sich später herausstellte, war sie aber nicht im Unterricht.