Für eine große Überraschung haben die BR Volleys in der Champions League schon gesorgt. Jetzt peilen die Berliner die nächste an - und setzen auf einen Faktor.

Berlin - Schon in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League haben sich die Berlin Volleys ein echtes Endspiel erkämpft. Gegen Gas Sales Daiko Piacenza, aktuell Dritter in Italiens Serie A, geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) am letzten Vorrunden-Spieltag um Platz eins im Pool C und damit um die direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Um zu gewinnen, „müssen wir schon über uns hinauswachsen“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über die Außenseiterrolle des eigenen Teams.

Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg würden die BR Volleys an Spitzenreiter Piacenza vorbeiziehen und die Gruppenphase als Erster beenden. Das Hinspiel in Italien haben die Berliner Mitte Dezember 1:3 verloren. Sie brachten aber die Erkenntnis mit nach Berlin, dort die Chance auf ein besseres Resultat verpasst zu haben. „Allerdings fehlte bei Piacenza der eine oder andere Spieler noch“, relativiert Niroomand.

Der deutsche Meister hat indes in seiner Gruppe bereits bewiesen, dass er gerade vor eigenem Publikum auch zu Außergewöhnlichem imstande ist. So zählt der 3:0-Heimsieg gegen Halkbank Ankara vor vier Wochen zu den großen Überraschungen in dieser Saison in der Champions League.

Der Vorteil der BR Volleys: Die Mannschaft kann gegen Piacenza ohne übermäßig großen Druck aufspielen. Verliert der Bundesliga-Tabellenführer, wäre er zumindest als bester Drittplatzierter der fünf Vorrundengruppen für die K.-o.-Runde qualifiziert, in der es dann um den Einzug ins Viertelfinale geht. „Diese Sicherheit zu haben, bringt uns in eine gute Ausgangslage. Auch das muss Ansporn sein für die Mannschaft, alles zu geben“, sagte Niroomand. Mit rund 6000 Zuschauern rechnen die BR Volleys am Mittwochabend.