Playoff-Halbfinalist Niners Chemnitz bastelt am Kader für die kommende Saison. Unter dem Korb ist nun eine Stelle besetzt.

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben Center Eddy Edigin unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige bindet sich für zwei Jahre an den Basketball-Bundesligisten. „Eddy hat gerade im zurückliegenden Spieljahr stark performt, aber wir sehen in ihm auch noch weiteres Entwicklungspotenzial. Er ist ein echter Mentalitätsspieler, der hart dafür arbeitet, die nächsten Schritte zu machen“, wurde Trainer Rodrigo Pastore in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag zitiert.

Edigin spielte die vergangenen beiden Saisons für Ludwigsburg, davor war er bereits für Hamburg und Bamberg aktiv. Der gebürtige Nigerianer, der im Alter von acht Jahren nach Deutschland gekommen war, sammelte bereits Erfahrung in der Bundesliga, dem BBL-Pokal, dem Euro-Cup sowie der Champios- und Euroleague. Insgesamt kommt er auf 167 Einsätze, davon 97 als Starter.