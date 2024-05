Chemnitz - Rodrigo Pastore von den Niners Chemnitz ist zum Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt worden. Stimmberechtigt waren die Kapitäne und Assistenztrainer der 18 BBL-Clubs sowie ausgewählte Medienvertreter. Die Chemnitzer gewannen mit Coach Pastore im April den FIBA Europe Cup und schafften nun mit dem 82:68 gegen die Basketball Löwen Braunschweig ihren 25. Saisonsieg in der Bundesliga. Damit sind die Sachsen für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert und haben zugleich Heimrecht.

Der Argentinier Pastore ist seit 2015 ist er Headcoach der Niners, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Bei der bundesweiten Wahl setzte sich der 51-Jährige mit 67 Prozent der Stimmen gegen seinen Würzburger Trainerkollegen Sasa Filipovski (26) und vor Vechtas Ty Harrelson (7) durch.

Pastore verpasste mit Chemnitz zunächst den Aufstieg in die Bundesliga, schaffte diesen dann 2020. In seiner ersten Saison gelang prompt der Klassenerhalt, anschließend führte er den Club zweimal in die Playoffs und 2022 ins Halbfinale des BBL-Pokals. In der laufenden Saison etablierte er die Sachsen in der Spitzengruppe der Liga.

Die Sachsen sind nach dem Sieg gegen Braunschweig nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Tabelle zu verdrängen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Ousman Krubally (18 Punkte), DeAndre Lansdowne (14), Jeff Garrett (13) und Wesley van Beck (10).