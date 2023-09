Chemnitz - Zwei Tage vor dem Start in die Basketball-Bundesliga sind die Niners Chemnitz noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Sachsen gaben am Montag die Verpflichtung von Elijah Ifejeh bekannt. Der 26 Jahre alte Kanadier unterschrieb einen Vertrag über eine Spielzeit und ist nicht als Stammspieler eingeplant. Chemnitz tritt am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) bei Meister Ulm zum Saison-Auftakt der BBL an.

„Elijah soll vor allem unserer zweiten Männermannschaft helfen, nach deren Aufstieg in die erste Regionalliga den Klassenerhalt zu schaffen, und zusätzlich für mehr Tiefe im Bundesligateam sorgen. Dort gehört er nicht nur zum Trainingskader, sondern darf bis zu fünf Aushilfseinsätze in der BBL sowie sämtliche Spiele im FIBA Europe Cup bestreiten“, sagte Geschäftsführer Steffen Herhold. Sollte sich Ifejeh gut entwickelt, könnte die Aushilfslizenz in eine ständige Spielerlaubnis für die BBL umgewandelt werden.