Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben auf Playoff-Kurs. Die Sachsen behielten vor heimischer Kulisse gegen MLP Academics Heidelberg mit 72:65 (38:33) die Oberhand und zogen damit an den Gästen in der Tabelle vorbei auf Rang fünf. Den größten Anteil am elften Saisonsieg der Sachsen hatten Olivier Nkamhoua mit 16, Jeff Garrett mit zwölf sowie Victor Bailey Jr. und William Christmas mit jeweils elf Punkten. Für Heidelberg waren Osun Osunniyi und Alex Barcello (14) die besten Werfer

Die Hausherren kamen erst Mitte des ersten Viertels auf Betriebstemperatur. Dank eines 14:3-Laufs drehten sie nach einem 4:13-Rückstand (5.) das Spiel und bauten diesen Vorsprung auf 34:19 aus. Anschließend riss allerdings der Spielfaden. Heidelberg kam bis auf einen Zähler beim 46:47 heran. Doch mit neun Punkten in Serie zogen die Sachsen wieder auf 56:46 davon und brachen den Widerstand der Gäste.