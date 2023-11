Oberwiesenthal - Mitte kommender Woche will Sachsens größtes alpines Skigebiet am Fichtelberg öffnen. Ab dem 6. Dezember könnten Skifahrer Haupthang, Wäldchen, Rennstrecke und Piste 2 nutzen, sagte der Geschäftsführer der LGO Liftgesellschaft, Constantin Gläß, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer kurzen Unterbrechung würden die Hänge seit Samstag zusätzlich maschinell beschneit und die Pisten startklar gemacht, bestätigte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch. Lediglich die Abfahrten an der Himmelsleiter bräuchten noch etwas längere Pflege, sollen dann am zweiten Adventswochenende aber ebenfalls Skifahrern offenstehen.

Neben den Schleppliften und dem Sessellift soll zum Saisonauftakt auch die historische Schwebebahn wieder Wintersportler und Ausflügler auf den Gipfel von Sachsens höchstem Berg bringen. Die aktuelle Revision habe sich verzögert, weil die Beschaffung von Ersatzteilen etwas schwierig sei, erklärte Lötzsch. „Ich denke aber, sie geht am Dienstag wieder ins Rennen.“

Wintersportler, die dem Langlauf frönen, kommen allerdings schon jetzt auch am Fichtelberg auf ihre Kosten. Die meisten Loipen sind bereits offen, ebenso das Gros der Ski- und Winterwanderwege.