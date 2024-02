Sandhausen - Der Hallesche FC tritt im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga weiter auf der Stelle. Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit rettete Jonas Nietfeld den Rot-Weißen beim 1:1 (0:1)-Unentschieden am Samstag beim SV Sandhausen immerhin einen Punkt. Patrick Greil hatte zuvor den Zweitliga-Absteiger in der 31. Minute in Führung geschossen. Falls der SV Waldhof Mannheim am Sonntag gegen Preußen Münster gewinnt, droht Halle der Absturz in die Abstiegszone.

Nach einer viertelstündigen Abtastphase nahmen die Hallenser das Heft des Handelns in die Hand. Besar Halimi (17.) verfehlte das gegnerische Gehäuse nur um Zentimeter. Den Schuss von Tunay Deniz (22.) holte Yassin Ben Balla für seinen schon geschlagenen Torhüter Nikolai Rehnen von der Torlinie. Die Gastgeber nutzten dagegen ihre erste Chance eiskalt. Nach einem Zuspiel von Jonas Weik drückte Greil den Ball zum 1:0 über die Linie. Danach hatten die Sandhäuser Oberwasser. Ben Balla (37.) schoss das Leder nur knapp über den Kasten. Greil (39.) scheiterte erst an HFC-Schlussmann Moritz Schulze und setzte dann den Nachschuss an den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel hielt der hallesche Torhüter seine Mannschaft im Spiel. Schulze parierte zweimal glänzend gegen Livan Burcu (65.) und Greil (68.). In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorn und wurden für ihre Offensivbemühungen noch belohnt. Nach einem Foul von Max Geschwill an Erich Berko zeigte der Referee auf den Elfmeterpunkt. Nietfeld übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher.