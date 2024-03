In der Innenstadt von Nienburg kommt es am Karsamstag wegen einer Bedrohungslage zu einem Polizeieinsatz. Er endet mit einem Toten und einer verletzten Polizistin.

Nienburg - Bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nienburg in Niedersachsen ist ein 46 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Eine Polizistin wurde angeschossen. Es habe eine „Bedrohungslage“ gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Daraufhin sei am Samstagvormittag ein größerer Polizeieinsatz angelaufen.

Die angeschossene Polizistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Auch ein Polizeidiensthund wurde verletzt.

Die Umstände des Einsatzes waren zunächst unklar. Augenzeugen hatten der Zeitung „Die Harke“ von mehreren Schüssen berichtet. Die „Bild“ berichtete, der Mann haben in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer gedroht und randaliert.