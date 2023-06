Jule Niemeier bringt sich rechtzeitig vor Wimbledon in Form und bezwingt in Berlin eine Top-Spielerin. Laura Siegemund verpasst die nächste Runde, hofft aber aufs Doppel.

Berlin - Vor heimischer Kulisse schlug Niemeier einen Tennisball mit voller Wucht in Richtung Zuschauertribüne und freute sich über den für sie gar nicht so überraschenden Erfolg. „Es ist jetzt für mich keine allzu große Überraschung, da ich in der Vergangenheit auch schon Top-Spielerinnen geschlagen habe. Trotzdem ist es ein großer Sieg für mich“, sagte die 23-Jährige nach ihrem Auftaktsieg gegen die Vorjahressiegerin Ons Jabeur aus Tunesien. Die Wimbledon-Viertelfinalistin bezwang die Weltranglisten-Sechste am Dienstag mit 7:6 (7:4) und 6:5 und steht als Qualifikantin im Achtelfinale des WTA-Turniers in Berlin.

Nach der Erstrunden-Niederlage vergangene Woche in Nottingham war es für sie der erste Sieg auf Rasen in diesem Jahr. „Gerade auf Rasen sind die ersten Matches immer schwieriger. Man fängt jedes Jahr quasi bei null an, daher bin ich glücklich, dass es langsam läuft“, sagte Niemeier beim mit 850.000 US-Dollar dotierten Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß, das als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon (3. bis 16. Juli) gilt.

Von Beginn an zeigte die Dortmunderin ein starkes Spiel, wehrte zunächst zwei Satzbälle ab und sicherte sich im Tiebreak den Satzgewinn. „Ich habe versucht dranzubleiben und bin glücklich, dass ich danach mein bestes Tennis gespielt habe und das auch im zweiten Satz bestätigen konnte“, sagte Niemeier. Mit einem schnellen Break legte sie im zweiten Satz die Basis für den Matchgewinn nach 1:35 Stunden.

Deutlich länger auf dem Feld stand am Dienstag die zweite deutsche Spielerin. Nach über drei Stunden musste sich Laura Siegemund nach einer kämpferischen Leistung der Russin Anna Blinkowa mit 3:6, 7:6 (7:3) und 5:7 geschlagen geben. „Ich habe mich physisch gut gefühlt trotz der Dauer, aber natürlich hat man bei der Länge das ein oder andere Zipperlein. Ich habe mich aber gut durchgeboxt“, sagte die 35-Jährige nach ihrer Niederlage.

Dabei musste Siegemund in ihrem Auftaktmatch lange Geduld haben. Beim Stand von 2:0 sorgten starke Regenschauer im Berliner Ortsteil Grunewald für eine mehr als dreistündige Unterbrechung. Im Anschluss gab die Metzingerin die Führung ab, schaffte aber nach dem ersten Satzverlust im Tiebreak den Ausgleich.

Während sich Niemeier bereits in ihrem Erstrunden-Match im Steffi-Graf-Stadion duellierte, sammelten sich die meisten Zuschauer noch am Platz neben der Arena um Siegemunds finalen Satz zu verfolgen. Trotz der guten Stimmung reichte ein schnelles Break aber nicht, die 24-jährige Blinkowa konterte und nahm der Deutschen am Ende zum Machtgewinn das Aufschlagspiel.

„Ich mochte Gras früher wirklich nicht, aber mittlerweile werde ich immer besser und mag auch das schnellere Spiel. Mein Fokus liegt jetzt auf dem Doppel“, sagte die 35-Jährige nach hartem Kampf über 3:04 Stunden. Ebenfalls im Doppel gefragt ist am Mittwoch auch Niemeier. Sie spielt mit Landsfrau Noma Noha Akugue um den Einzug in die nächste Runde. Auch Sabine Lisicki, die im Einzel bereits am Montag bei ihrem Heimturnier ausgeschieden war, steht für ein Doppel erneut auf dem Platz.