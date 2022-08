Niedlicher Nachwuchs bei Drill-Affen im Zoo Hannover

Das Neugeborene klammert sich an die Drill-Affen-Mutter "Dutse" im Zoogehege.

Hannover - Ein kleines Affenmädchen ist im Zoo Hannover auf die Welt gekommen. Das knapp zwei Wochen alte Baby klammere sich noch ganz fest an seine Mutter, hieß es am Dienstag aus dem Zoo der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das Weibchen namens Dutse kümmere sich fürsorglich um ihr erstes Jungtier. Dem Baby fehle noch ein passender Name.

Drills (Mandrillus leucophaeus) gehören nach Angaben des Zoos zu den am stärksten bedrohten Affenarten Afrikas. Weniger als 3000 dieser Tiere lebten noch in den Regenwäldern Westafrikas. Mit dem Verein „Rettet den Drill“ unterstützt unter anderem der Zoo Hannover den Erhalt der Art in ihrem natürlichen Lebensraum.