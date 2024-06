Wie viele Menschen leben in gut 20 Jahren in Niedersachsen oder Bremen? Eine neue Berechnung gibt Aufschlüsse.

Hannover/Bremen - Die niedersächsische Bevölkerung wird bis 2045 voraussichtlich leicht wachsen. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) geht nach einer aktuellen Berechnung davon aus, dass dann 8.260.800 Menschen in dem Bundesland leben, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Das entspräche einem Anstieg von rund 1,2 Prozent. Mit Stichtag 31. Dezember 2023 lebten laut dem Landesamt für Statistik Niedersachsen 8.161.981 Menschen in dem Bundesland.

Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen schrumpft demnach in den kommenden Jahren. 2045 leben laut der Berechnung noch 690.900 Einwohner dort. Ende des vergangenen Jahres waren es laut dem Statistischen Landesamt Bremen 691.703. Der Rückgang läge dann bei etwa 0,1 Prozent.

Bundesweit geht das BBSR davon aus, dass die Einwohnerzahl bis 2045 auf 85,5 Millionen Menschen anwachsen wird. Laut den Experten leben dann rund 800.000 Menschen oder 0,9 Prozent mehr in der Bundesrepublik als 2023. Als Grund nannte das Institut die erwartete Zuwanderung aus dem Ausland. Ohne die würde die Bevölkerungszahl Deutschlands im Jahr 2045 bereits deutlich niedriger liegen, weil die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten bei weitem übersteigen werde. Das Institut rechnet zudem damit, dass die Bevölkerungszahlen in wirtschaftsstarken Regionen wachsen und in strukturschwachen Gebieten sinken werde.