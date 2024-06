Wierschem/Moselkern - Eine Frau aus Niedersachsen ist bei einer Radtour in der Nähe der Burg Eltz in Rheinland-Pfalz einen Abhang hinuntergestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die 58-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen trotz Rettungsversuchen noch vor Ort, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Frau war mit einer Gruppe von Touristen aus Niedersachsen mit Pedelecs auf dem Wanderweg zwischen der Burg Eltz und der Ringelsteiner Mühle in Moselkern unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen stürzte.