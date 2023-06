Gütersloh - Die Studentinnen und Studenten in Niedersachsen kommen einer Umfrage zufolge oft mit dem Fahrrad zu ihren Vorlesungen. 51,8 Prozent der Studierenden nehmen das Zweirad, geht aus einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde. In Bremen setzen 36,5 Prozent aus Rad. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 33,6 Prozent. In Göttingen nehmen 73,6 Prozent der Befragten das Rad.

Dafür liegen in Bremen die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zu Uni oder Hochschule vorn: 53,3 Prozent der Studierenden in dem Zwei-Städte-Bundesland nehmen Bahn, Bus oder Straßenbahn. In Niedersachsen sind es 40,3 Prozent. Bundesweit liegt der Durchschnittswert bis 51,5 Prozent.

Im Deutschlandvergleich unterdurchschnittlich oft nehmen die Studierenden beider Bundesländer das Auto oder Motorrad: In Bremen sind es 14,1 Prozent und in Niedersachsen 21,1 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sind es 26,1 Prozent.

Die Publikation entstand im Rahmen des „CHE Hochschulrankings“. In den Wintersemestern 2020/21 bis 2022/23 wurden dazu insgesamt mehr als 82.000 Studierende in grundständigen Studiengängen zu ihrer Wohnsituation sowie ihrer Mobilität befragt.