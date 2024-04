Braunschweig gegen Hannover - in diesem Duell geht es um mehr als nur drei Punkte. Beide Clubs hoffen, dass es rund um das Derby dieses Mal friedlich bleibt.

Braunschweig - Im brisanten Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 geht es am heutigen Sonntag für beide Teams um viel. Braunschweig kann nach den Niederlagen der Konkurrenten am Freitag und Samstag mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Hannover braucht unbedingt einen Dreier, um seine Minimalchance auf den Aufstieg zu wahren.

Am Samstag stimmten beide Fanlager ihre Mannschaften noch einmal auf das Duell der beiden Erzrivalen ein. Die Begegnung gilt als Hochrisikospiel. Zahlreiche Polizisten sind im Einsatz, um das Spiel abzusichern. Rund um das Hinspiel in Hannover war es im vergangenen Jahr zu Ausschreitungen gekommen.