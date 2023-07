Hannover - Die staatliche Förderung der Start-up-Szene in Niedersachsen wird ausgeweitet. Wie das Wirtschaftsministerium in Hannover am Montag mitteilte, wird das Gründungsstipendium bis 2028 verlängert. Wer an einem Start-up feilt und bereits ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen hat, kann künftig 2200 Euro statt 2000 Euro monatlich beantragen, um seine Geschäftsidee und den Businessplan weiterzuentwickeln. Wer zum Beispiel noch studiert, kann ein Stipendium von 1100 Euro monatlich (bisher 1000 Euro) erhalten. Der Förderzeitraum wurde von acht auf zehn Monate ausgeweitet.

Die Antragstellung läuft über die Förderbank des Landes, die NBank. Deren Vorsitzender Michael Kiesewetter betonte, eine funktionierende Start-up-Szene sei wichtig für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen.

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit 2019 mehr als 350 Gründungsstipendien über insgesamt fast sechs Millionen Euro vergeben. Rund drei Viertel der Geförderten hätten im Verlauf der Förderung oder im Anschluss daran ein Unternehmen gegründet. Die Zahl der Start-up-Gründungen sei von 2019 bis 2022 um 46 Prozent gestiegen.