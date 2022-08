„Niedersachen“: Rechtschreibfehler auf Grünen-Wahlplakat

Hannover - Auf Wahlplakaten der Grünen-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Julia Willie Hamburg, hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Statt „Niedersachsen“ steht auf Plakaten in ihrem Wahlkreis Hannover-Mitte „Niedersachen“, es fehlt also ein „s“. Dabei gehe es um rund 600 Drucke, sagte der Geschäftsführer des Grünen-Stadtverbands Hannover, Mathis Weselmann, am Mittwoch der dpa. Der Fehler soll nun mit Korrekturstickern überklebt werden. Das kostet die Partei demnach rund 1500 Euro. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.