Gerichtsbeschluss Nichtraucherschutz: In Gefängnissen muss das Rauchverbot durchgesetzt werden

Hamm - Das hat das Oberlandesgericht Hamm in einem am Montag veröffentlichten Beschluss entschieden. Demnach müssen Justizvollzugsbehörden zum Beispiel mit Hilfe von Rauchmeldern das im Nichtraucherschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen festgeschriebene Rauchverbot durchsetzen