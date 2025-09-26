Der Frauenanteil unter den Professoren an Thüringer Hochschulen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor zehn Jahren war es die fast die Hälfte weniger.

In Thüringen wird knapp jede dritte Professur an einer Hochschule durch eine Frau besetzt. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen wird weniger als ein Drittel der Hochschulprofessuren durch Frauen besetzt. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes lehrten und forschten im vergangenen Jahr 393 Professorinnen an den Universitäten und Fachhochschulen sowie dem Jenaer Uniklinikum. Das entspricht einem Anteil von 30 Prozent der insgesamt 1.312 besetzten Professuren. Zehn Jahre zuvor hatten 214 Professorinnen in Thüringen gearbeitet.

Zum Stichtag 1. Dezember 2024 zählten die Statistiker insgesamt knapp 20.000 Hochschulbeschäftigte in Thüringen. Mehr als die Hälfte arbeitete im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich, die übrigen in Bereichen wie Verwaltung, Bibliotheken, dem technischen Dienst oder der Krankenpflege. Beim nichtwissenschaftlichen Personal lag der Frauenanteil bei knapp 70 Prozent, beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal betrug er 45 Prozent.