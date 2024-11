Zagreb - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg steckt in der Krise. Das 18:22 bei RK Zagreb in der Champions League war bereits die dritte Niederlage nacheinander. „Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem richtigen Level“, sagte Trainer Bennet Wiegert. „Es lag völlig an uns und der Art und Weise, wie wir in das Spiel gegangen sind.“ Zagreb habe den Sieg mehr verdient als man selbst.

Zuvor war der SCM im Achtelfinale des DHB-Pokals beim THW Kiel ausgeschieden und hatte in der Bundesliga das Top-Spiel bei Tabellenführer MT Melsungen klar verloren. Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) tritt Magdeburg beim Bundesliga-zweiten Hannover-Burgdorf an, am Mittwoch (20.45 Uhr/Dyn) darauf kommt in der Königsklasse der ungeschlagene FC Barcelona in die GETEC-Arena.