Bremen - Neuzugang Julian Malatini blickt seiner Zeit bei Werder Bremen enthusiastisch entgegen. „Das ist für mich und meine Karriere ein ganz großer Schritt“, sagte der Abwehrspieler bei einer Medienrunde am Mittwoch. Der Fußball-Bundesligist hatte die Verpflichtung des 22 Jahre alten Argentiniers vom Club Defensa y Justiciwar am Vortag bekannt gegeben. Schon am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) dürfte der Defensivspieler, der seinen Stil als „aggressiv“ beschreibt, in der Partie beim FC Bayern München eine Option sein.

In der Heimat hatte es rund um den Wechsel Krach gegeben. Ex-Nationalspieler Javier Mascherano - aktuell Trainer der U23 - kritisierte Malatini mehreren Medienberichten zufolge für den aus Sicht des Coaches plötzlichen Abgang. Für ein Turnier vor Olympia hatte er mit dem Einsatz des Abwehrspielers gerechnet. Malatini bleibt jedoch in Bremen - und rechnet nicht mit großen Konsequenzen. „In der Tat war das keine leichte Entscheidung. Und es war so, dass der Wechsel schnell gehen musste“, erklärte er.

Werder hatte mit dem Wechsel auf den Ausfall von Amos Pieper reagiert. Der Verein will dem jungen Spieler, der zum ersten Mal in Deutschland ist, eine Eingewöhnungszeit zugestehen. Er selbst sagte, dass er ab sofort bereit sei. Auch mit der veränderten Witterung klappe es. „Den Schnee fand ich bisher gut“, sagte der Neu-Bremer über seine ersten Schritte als Fußballer im Schnee.

Um die Integration zu fördern, wird der ehemalige paraguayische Profi und aktuelle U23-Co-Trainer Nelson Valdez bis auf Weiteres das Trainerteam der Bundesliga-Mannschaft verstärken und Malatini unterstützen.