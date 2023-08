Walchum - Einsatzkräfte in Walchum im Landkreis Emsland haben innerhalb der letzten elf Tagen neun Würgeschlangen eingefangen. Für die Anwohner bestehe allerdings keine akute Gefahr, sagte ein Sprecher der Samtgemeinde Dörpen am Mittwoch. Die gefundenen Würgeschlangen seien noch relativ klein. Außerdem seien die Tiere aufgrund der für sie etwas zu kalten Temperaturen momentan sehr träge. Trotzdem wurde sicherheitshalber der Fundbereich großräumig abgesperrt, da nicht auszuschließen sei, dass Spaziergänger gebissen werden könnten. Bei allen Schlangen handele es sich den ersten Erkenntnissen nach um Königspythons.

Alle Schlangen wurden in der Nähe eines Teichs und eines Flusses entdeckt. Die entwichenen Tiere wurden alle in den Tierpark nach Nordhorn gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Woher die Tiere stammen, sei noch völlig unklar. Die letzte Schlange wurde am Dienstag entdeckt.