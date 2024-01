Neunjähriges Kind nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Nordhorn - Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Noch sei unklar, wie es zu dem schweren Unfall am Sonntagnachmittag kommen konnte, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die betroffene Bundesstraße 213 wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in dem Bereich voll gesperrt.