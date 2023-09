Eichenberg - Ein neunjähriges Kind ist auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstag in Eichenberg (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Rad von einem Grundstück gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem auf der Straße fahrenden Auto gekommen. Der Neunjährige habe sich dabei schwere Verletzungen im Beckenbereich zugezogen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise unter der +49 36428 640.