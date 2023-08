Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Brake - Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Wesermarsch sind neun Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 24 Jahre alter US-Soldat war mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Brake in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision. Der Fahrer sowie fünf weitere Soldaten im Alter von 21 bis 34 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 83 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 82 Jahre alte Lebensgefährtin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Eine weitere 85 Jahre alte Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Auch alle Leichtverletzten kamen in Krankenhäuser.

Insgesamt waren 30 Rettungskräfte und 45 Feuerwehrleute im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.