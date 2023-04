Sandersdorf-Brehna - Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind neun Menschen verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin war am Samstagnachmittag auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung München unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem Spurwechsel bei Sandersdorf-Brehna kam es demnach zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 37-Jährigen.

Die Frau und ihre sechs Mitfahrer wurden verletzt, ebenso der Fahrer und die Beifahrerin in dem anderen Wagen. Rettungskräfte brachten alle in Krankenhäuser. Die A9 blieb in Richtung Süden an der Unfallstelle rund anderthalb Stunden lang gesperrt.