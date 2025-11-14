Nach dem Zusammenstoß von zwei Kleintransportern auf der A9 kommen neun Menschen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn ist bis in die Nacht gesperrt.

Leuna - Bei einem Verkehrsunfall bei Leuna (Saalekreis) sind neun Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei stießen am Donnerstagabend zwei Kleintransporter auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zusammen. Demnach kippte einer der Transporter auf die Seite. Acht Menschen seien leicht verletzt worden, einer schwer. Wie die Polizei mitteilte, saßen in einem der Transporter acht Mitfahrer.

Laut Polizei wurden die neun Verletzten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser in Sachsen und Sachsen-Anhalt eingeliefert. Es seien ein Rettungshubschrauber, neun Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort gewesen.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in diesem Bereich voll gesperrt. Die Maßnahmen dauerten bis kurz vor 2.30 Uhr an, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Unfallursache und Höhe des Schadens waren noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.