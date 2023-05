Zerbst - Neun Menschen sind bei einem Autounfall in Garitz, einem Ortsteil von Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), verletzt worden. Ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus kollidierte in der Nacht zum Samstag an einer Kreuzung mit einem Auto, in dem vier Menschen saßen, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Beim Zusammenstoß wurden sieben Insassen leicht und zwei schwer verletzt. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. An beiden Wagen sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben.