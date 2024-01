Ahrensfelde - In einer Schule in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) haben mindestens neun Kinder am Mittwochmorgen Vergiftungsanzeichen gezeigt. Das teilte die Rettungsleitstelle in Eberswalde am Mittwochmorgen mit. Demnach soll es sich um Kinder einer Klasse handeln, bei denen die Anzeichen einer Vergiftung zeitgleich aufgetreten sind.