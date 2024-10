Neugeborenes lebend in Müllcontainer in Tschechien entdeckt

Usti nad Labem - Ein neugeborenes Baby ist in Tschechien lebend in einem Müllcontainer entdeckt worden. Das Kind sei gesund, teilte die Polizei im nordböhmischen Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) mit. Der Junge habe den Namen Jachym erhalten - die tschechische Variante von Joachim. Zu dem Fund kam es demnach bereits am Sonntag, die Behörden informierten aber erst einen Tag später über den Gesundheitszustand des Kindes - aus „ermittlungstaktischen Gründen“, wie es hieß.

Die Kriminalpolizei war im Einsatz. Die Ermittler suchen konkret nach einer möglichen Zeugin, die mit ihrem Hund nahe dem Fundort in einer Plattenbausiedlung im Stadtteil Strekov spazieren gegangen war. Sie wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Bei der Online-Plattform veröffentlichten die Beamten zudem ein Foto der Jacke, in die der Säugling eingewickelt war. Wer das Kleidungsstück wiedererkenne, solle umgehend die Polizei verständigen. Die Industriestadt Usti nad Labem hat rund 91.000 Einwohner und liegt knapp 50 Kilometer südlich von Dresden.