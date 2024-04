Neues Wissenschaftsfestival im Juni in Magdeburg

Ein Mitarbeiter vom Institut für Informations- und Kommunikationstechnik Fachgebiet Mobile Dialogsysteme an der Otto-von-Guericke-Universität reicht dem humanoiden Roboter „Ari“ die Hände.

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg veranstaltet im Juni ein neues Wissenschaftsfestival. Es finde in diesem Jahr alternativ zur „Langen Nacht der Wissenschaften“ statt, sagte ein Sprecher der Stadt. Am 8. Juni werden den Angaben zufolge verschiedene Magdeburger Wissenschaftseinrichtungen aktuelle Forschungen auf dem Gelände im Wissenschaftshafen präsentieren. Mit dabei seien unter anderem die Hochschule Magdeburg-Stendal, die Universität Magdeburg, das Leibniz-Institut für Neurobiologie und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. In vier Themenwelten gehe es um Gesundheit, Technologie, Erde und Gesellschaft. Beim „Tomorrow Labs“-Festival gehe es um die Frage: „Wie wird es morgen sein?“