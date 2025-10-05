Bremen - Am Bremer Hauptbahnhof fahren von Sonntagabend 21.00 Uhr bis Montagfrüh 5.00 Uhr keine Züge. Wie die Bahn mitteilte, ist die Sperrung nötig, um das neue elektronische Stellwerk Bremen-Burg in Betrieb zu nehmen. Für die technische Umstellung ist demnach eine längere Pause wichtig, in der keine Züge fahren. Neben der Inbetriebnahme des Stellwerks werden auch Signale, Weichen und Bahnübergänge an die neue Technik angeschlossen. Die Bahn richtete den Angaben nach einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Wegen des neuen Stellwerks hatte es bereits am Donnerstag Streckensperrungen gegeben. Über die Sperrung hatte zunächst Radio Bremen berichtet.