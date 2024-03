Eisenach (dpa/th)- - Sie will junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen - die German Professional School öffnet am Montag in Eisenach. Zunächst sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums etwa 70 junge Leute die Kurse belegen. Sie kommen aus der Ukraine, aus Afghanistan, Syrien, Marokko und dem Irak. Das neue Schulmodell, das zunächst bis 2026 getestet werden soll, werde von privaten Trägern auch in Mühlhausen, Gotha und Jena angeboten.

Zur Eröffnung des Standorts in Eisenach wird nach Ministeriumsangaben auch Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.

Durch die Berufsvorbereitung mit Sprachunterricht und Gesellschaftskunde soll im Freistaat lebenden Migrantinnen und Migranten eine Ausbildung ermöglicht werden. Während der Pilotphase bis 2026 wird mit insgesamt etwa 1000 Teilnehmern geplant. Das Land stellt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in diesem Zeitraum insgesamt 11,5 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung. Perspektivisch sollen auch Jugendliche gezielt im Ausland für eine Ausbildung in Thüringen angeworben werden.

Derzeit bleiben viele Lehrstellen, in Industrie, Bau und Handwerk, aber auch im Gesundheits- und Pflegebereich angeboten werden, unbesetzt. Viele Firmen sorgen sich um den Nachwuchs für Mitarbeiter, die das Rentenalter erreichen.

„Die German Professional School soll einen signifikanten Beitrag dazu leisten, den Fachkräftemangel in Thüringen abzufedern“, erklärte Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Böhler. Es gehe in der Schule nicht nur um den Spracherwerb, sondern auch um die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, Schritte zur gesellschaftlichen Integration, zur Vermittlung zentraler Werte, aber auch darum, das individuelle Potenzial der Teilnehmer zu fördern. Vorgesehen seien Praktika und schließlich die Vermittlung in Ausbildungsbetriebe. Präsidentin der German Professional School ist die promovierte Pädagogin und Philologin Katrin Langer.