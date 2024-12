Dresden - Die sächsische Polizei hat sich ein neues Leitbild gegeben und rückt darin Professionalität, Toleranz und Verantwortung in den Mittelpunkt. Diese drei Kernwerte sollen im Bewusstsein aller Bediensteten verankert werden, wie das Innenministerium mitteilte. „Respektvolles, tolerantes und neutrales Handeln soll das Vertrauen in die Polizei und den Rechtsstaat stärken.“ Das Leitbild soll in den nächsten Monaten in allen Dienststellen verbreitet werden.

Sachsens Polizei müsse in einer Zeit des schnellen Wandels Schritt halten, teilte Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa mit. Dabei sei eine gemeinsame Überzeugung hilfreich, für welche Werte die Polizei stehe. „Mit dem neuen Leitbild zeigen wir, dass unser Handeln stets auf den grundlegenden Prinzipien unserer Gesellschaft basiert – dem Schutz der Grundrechte, gegenseitigem Respekt und individueller Freiheit“, erklärte Kubiessa.