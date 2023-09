Dresden/Freiberg - Nach rund vier Jahren Bauzeit ist das neue Hörsaal- und Bibliotheksgebäude der TU Bergakademie Freiberg fertig. Es wird am 28. September übergeben und ist ab dem Wintersemester nutzbar, wie das Finanzministerium in Dresden am Donnerstag mitteilte. Danach investierte der Freistaat rund 49 Millionen Euro in den Neubau, der zwei moderne Hörsäle mit zusammen rund 700 Plätzen, Vortragssaal, Seminarräume und eine Cafeteria beherbergt. Die neue Bibliothek biete Platz für rund 720.00 Bücher, Zeitschriften und andere Medien.

An der Ressourcenuniversität, wo in verschiedenen Bereichen der Geo-, Ingenieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften gelehrt und geforscht wird, studieren rund 3400 junge Menschen, darunter auch viele aus dem Ausland.