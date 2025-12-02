Die Nachfolge von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer steht fest. In den „Tatort“-Folgen aus Österreich löst ab 2027 ein wesentlich jüngeres Duo die Fälle aus Wien. Es steigt in große Fußstapfen.

Wien - Der „Tatort“ aus Österreich hat mit Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ein neues Ermittler-Duo. Das teilte der ORF mit. Die 35-Jährige, die auch als Buhlschaft im „Jedermann“ im Salzburg bekannt wurde, und der 38 Jahre alte Rupp werden ab 2027 Kriminalfälle in Wien lösen.

Die beiden treten die Nachfolge von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer an, die in rund 40 „Tatort“-Folgen ermittelten. Das bisherige Gespann wird noch in drei Folgen zu sehen sein.

„Zwei mehr als würdige Nachfolger“

ORF-Intendant Roland Weißmann bezeichnete Rupp und Fussenegger als „zwei mehr als würdige Nachfolger.“ Mit dem neuen Team beginne für den österreichischen „Tatort“ ein neues Kapitel - mit einer neuen Generation und einem völlig neuen Zugang. Das Duo werde in seinen Rollen als Halbgeschwister agieren, hieß es. Drehstart für den ersten Fall werde voraussichtlich im Frühjahr 2026 sein.

Fussenegger erklärte, sie steige in große Fußstapfen. Es sei eine große Ehre nun Teil des „Tatort“ zu sein. „Der "Tatort" ist ikonisch.“ Rupp sagte, er spüre eine große Demut und Freude. Schon als Kind habe er mit seinen Eltern immer wieder die ARD-Krimi-Reihe angeschaut.