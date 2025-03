Die Landwirtschaftsverwaltung sucht Nachwuchs. Mit einem neuen Modell sollen künftige Behördenmitarbeiter Theorie an der Hochschule mitnehmen und Praxis in den Ämtern.

Magdeburg - Ein neues duales Studium für die Agrarverwaltung in Sachsen-Anhalt verbindet praxisnahe Ausbildung, finanzielle Sicherheit und eine direkte Berufsperspektive im Landesdienst. Das Studium umfasst sieben Semester an der Hochschule Anhalt in Bernburg mit praxisnahen Einsätzen in den vier Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten des Landes, wie es zur Vertragsunterzeichnung zwischen Rektor Jörg Bagdahn und Wirtschafts- und Agrarminister Sven Schulze (CDU) hieß. Studierende erhielten neben einem kostenfreien Studium eine monatliche Vergütung von rund 1.500 Euro brutto, zuzüglich möglicher Familienzuschläge.