Hannover - Die niedersächsische Landesregierung startet ein neues Beratungsangebot für Menschen, die unter Long-Covid- oder Post-Vac-Symptomen leiden. Kooperationspartner ist die Krankenkasse AOK Niedersachsen. An diesem Montag (15.30 Uhr) wird unter anderem Landesgesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) das Projekt in Hannover vorstellen.

Von Long Covid spricht man, wenn nach einer überstandenen Corona-Infektion Symptome länger als vier Wochen bestehen oder neue hinzukommen. Das postvirale Fatigue-Syndrom - eine lähmende Müdigkeit und fehlende Belastbarkeit - gehört zu den häufigsten Folgen. Der Begriff Post Vac hat sich für länger anhaltende Beschwerden nach einer Corona-Impfung etabliert.

Nach Angaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gibt es in Niedersachsen laut Schätzungen rund 600.000 Menschen mit dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Sie haben teilweise noch Monate nach einer Sars-CoV-2-Infektion Symptome wie chronische Müdigkeit, körperliche Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen. Mit einer virtuellen Covid-Rehabilitationsklinik will die MHH vom 1. September an Hausarztpraxen bei der Versorgung dieser Patientinnen und Patienten unterstützen.