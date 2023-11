Braunschweig - Die am Freitagabend wegen technischer Probleme abgebrochene Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig wird am 21. Januar (14.00 Uhr) wiederholt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ort ist die Volkswagen Halle in Braunschweig. Die Veranstaltung soll erneut in hybrid stattfinden.

Die Gründe für die technischen Probleme stehen laut Mitteilung weitgehend fest. Dass das Abstimmungsportal nicht funktionierte, lag demnach an Serverproblemen des Dienstleisters. Das Unternehmen habe die alleinige Verantwortung übernommen und werde die Kosten für die Veranstaltung am vergangenen Freitag tragen. Auch Vereinsmitglieder, die einen weiten Anfahrtsweg hatten und möglicherweise auch übernachten mussten, sollen entschädigt werden. Bei der Versammlung im Januar steht unter anderem die Wiederwahl von Präsidentin Nicole Kumpis an.