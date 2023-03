Cottbus - Ein neuer Sumatra-Tiger ist in den Cottbusser Tierpark gezogen. Das Tier sei 11 Jahre alt, männlich und heiße Denar, teilte der Tierpark Cottbus am Montag mit. Der Tigerkater wechselte demnach vor wenigen Tagen vom Fota Wildlife Park in Irland zum Tierpark Cottbus. Derzeit gewöhnt sich der Tiger laut dem Tierpark an die neue Umgebung. Im Tierpark lebt seit Ende Oktober 2022 bereits eine Sumatra-Tigerin namens Surya im Alter von zweieinhalb Jahren.

Nun soll das Tiger-Weibchen zusammen mit dem neuen Tiger-Männchen Nachkommen zeugen. Dem Tierpark Cottbus zufolge hatte der neue Tigerkater bereits Sicht- und Geruchskontakt mit dem Weibchen. Mit dem neu zusammengestellten Paar soll ein Beitrag zum Erhalt der Sumatra-Tiger geleistet werden - der am stärksten vom Aussterben bedrohten Großkatzen weltweit.