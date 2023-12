Paderborn - Der neue Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz hat versprochen, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen und gemeinsam handeln zu wollen. „Ich will wirklich ganz und mit all den Kräften, die mir gegeben sind, mit Ihnen hier im Erzbistum Paderborn „Gemeinsam Kirche sein““, sagte der von Papst Franziskus frisch ernannte Erzbischof am Samstag laut Redemanuskript im Paderborner Dom. „Ich will die ganze Wirklichkeit des Erzbistums Paderborn wahrnehmen und annehmen, auch mit ihrer dunklen Seite“, ergänzte der 56-Jährige, ohne näher ins Detail zu gehen.

Zuvor war zeitgleich in Rom und Paderborn bekannt gegeben worden, dass Bentz - bisher Weihbischof und Generalvikar in Mainz - Nachfolger des langjährigen Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker wird. Dieser war im Oktober vergangenen Jahres aus Altersgründen ausgeschieden. Die Einführung von Bentz soll am 10. März 2024 im Paderborner Dom stattfinden.

Mit Blick auf den sogenannten synodalen Weg, der innerhalb der katholischen Kirche zu Reformen führen soll, sagte Bentz: „Ich fühle mich mit dem Papst eng verbunden in der gemeinsamen Verantwortung, eine lernende Kirche zu sein auf dem Weg zu einer Synodalität, die es ermöglicht, dass das Evangelium im Heute seine Kraft entfalten kann.“

Bentz, der als eher liberal gilt, führte aus: „„Auf Gottes Geist und aufeinander in der Gemeinschaft des Gottesvolkes hören“, „miteinander ringen und reden“ und „in Einheit gemeinsam verantworten“ sind für mich nicht nur Leitideen. Sie führen uns hoffentlich auch zum gemeinsamen Handeln.“