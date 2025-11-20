Der neue Modellstudiengang an der Medizinischen Universität Lausitz setzt auf moderne Lehrmethoden.

Der erste Jahrgang des Medizinstudiums an der Medizinischen Universität Lausitz startet im Herbst 2026. (Archivbild)

Cottbus - Ab Herbst 2026 soll in Cottbus der neue Medizinstudiengang an der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem beginnen. Die erforderlichen Kriterien für den Start im kommenden Jahr seien nun erfüllt, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg mit. Demnach können die ersten 36 Studierenden im Wintersemester 2026/27 an der Medizinischen Universität Lausitz ihr Studium beginnen.

Eine Investition in die Zukunft

Der neue Modellstudiengang der Humanmedizin setze auf moderne Lehrmethoden. Studierende sollen anhand von Beispielen praxisnah ärztliches Wissen und Handeln erlernen und früh Einblicke in den Umgang mit Patientinnen und Patienten bekommen.

Mit der Gründung der Universität im Jahr 2024 möchte das Ministerium in die Zukunft der Region investieren: „Hier werden künftig nicht nur dringend benötigte Ärztinnen und Ärzte ausgebildet, sondern hier boostern wir wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung in der Lausitz“, betonte Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle.