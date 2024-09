Ein Lottospieler aus Mittelsachsen hatte am Mittwoch die richtigen Zahlen - und bekommt nun 3,5 Millionen Euro. Es ist der achte Millionengewinn dieses Jahr in Sachsen.

Leipzig - Sachsen hat einen weiteren Lotto-Millionär: Gut 3,5 Millionen Euro gehen an einen Spieler im Landkreis Mittelsachsen. Er hatte am Mittwoch die richtigen Zahlen im Spiel 77, wie Sachsenlotto informierte. Da er seinen Spielschein mit Kundenkarte abgegeben habe, werde ihm der Gewinn nun automatisch aufs Konto überwiesen. Den Angaben zufolge gibt es damit bislang acht Millionengewinner in diesem Jahr in Sachsen. Drei kommen aus Leipzig, zwei aus Mittelsachsen und jeweils einer aus den Landkreisen Vogtland, Görlitz und Bautzen.