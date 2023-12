Berlin - Seit Sonntag gilt im Bahnverkehr in Deutschland ein neuer Fahrplan. Für Berlin und Brandenburg bringt dieser vor allem mehr Fernverkehr: Künftig gibt es mehr Verbindungen beziehungsweise mehr Sitzplätze für Fahrten nach Nordrhein-Westfalen und nach München. Im Regional- sowie im S-Bahnverkehr gibt es nur kleine Änderungen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden beispielsweise die Bahnhofsnamen geändert. Der Bahnhof am für den Flugbetrieb nicht mehr relevanten Terminal 5 heißt künftig Schönefeld (bei Berlin). Beim Bahnhof Flughafen BER entfällt der Zusatz „Terminal 1-2“.

Im Berliner S-Bahnverkehr werden auf den Linien S1 und S5 in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags mehr Verstärkerzüge eingesetzt. So entsteht in diesen Zeiten zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz (S1) beziehungsweise Mahlsdorf und Warschauer Straße (S5) ein Fünf-Minuten-Takt.