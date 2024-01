Jena - Das Leibniz-Institut zur Erforschung des Alterns hat einen neuen wissenschaftlichen Direktor. Die Stelle habe am Montag der 46 Jahre alte Professor Dario Riccardo Valenzano übernommen, teilte das Institut in Jena mit. Er vertrete als Direktor die Interessen der Wissenschaft und werde die Forschung vorantreiben. Valenzano gelte auch international als anerkannter Experte in der Alternsforschung.

Sechs Jahre lang hatte Alfred Nordheim (72) das Institut geleitet. Er werde seinem Amtsnachfolger und dem Institut noch unterstützend zur Seite stehen.

Das Jenaer Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut (FLI) - widmet sich seit 2004 der biomedizinischen Erforschung des Alterns. Rund 350 Mitarbeiter aus etwa 40 Ländern untersuchen molekulare Mechanismen von Alternsprozessen und alternsbedingten Krankheiten.