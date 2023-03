Erfurt - Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) einen neuen Bericht zur sozialen Lage von Menschen vor, die in der DDR politisch verfolgt wurden. Dabei geht es auch darum, wie sie heute auf die deutsche Wiedervereinigung blicken. Dazu seien Menschen per Telefon repräsentativ befragt worden, hieß es im Vorfeld aus dem Büro des Beauftragten. Sowohl aus dem Bericht als auch aus der Studie könnten weitere Anregungen sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch für gesellschaftliche Debatten gezogen werden.

Thüringen hatte 2008 den bundesweit ersten Forschungsbericht zur sozialen Lage von Opfern des SED-Regimes veröffentlicht. Laut Büro des Landesbeauftragten ist dieser Bericht bis heute eine Grundlage für Diskussionen über deren heutige Situation.