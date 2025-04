München - Trainer Vincent Kompany scheint einen neuen Vertrag für Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern München zu befürworten. Der Belgier äußerte sich jedenfalls vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend sehr positiv über den aktuellen sportlichen Wert seines ehemaligen Mitspielers bei Manchester City.

„Wenn ein Spieler oft anfängt in den Spielen, ist das meistens ein gutes Zeichen“, sagte Kompany und führte weiter aus: „Leroy ist einer der Spieler, der uns jetzt in diesem Moment viel geholfen und wichtige Tore gemacht hat. Es gibt keine Zweifel, dass er das immer weiter bringt für uns.“

Sanés hochdotierter Fünfjahresvertrag läuft am Saisonende aus. Der 29 Jahre alte Offensivspieler könnte damit ablösefrei wechseln, würde aber gerne in München bleiben. Sogar zu deutlichen Gehaltseinbußen soll er bereit sein.

„Wir sind in Gesprächen“

Nach einem Bericht des TV-Senders Sky soll der deutsche Rekordmeister Sané inzwischen ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet haben. Sportvorstand Max Eberl wolle den Nationalspieler für drei weitere Jahre halten. Laut Sky soll Eberl die Zustimmung des Vorstandes und des Aufsichtsrats erhalten haben.

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte das in der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel auf Nachfrage nicht. Er äußerte sich lediglich allgemein: „Wir haben schon öfter gesagt, dass wir in Gesprächen sind mit Spielern. Aber wir haben nie etwas gesagt zu Vertragsverhandlungen und dem aktuellen Stand.“ Aber man sei in Gesprächen „mit allen Jungs, wo die Verträge auslaufen“, sagte der Österreicher. Dazu zählt neben Sané auch Abwehrspieler Eric Dier.