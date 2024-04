Rostock - Bahnreisende zwischen Rostock und Berlin können nun im Stundentakt den Zug nutzen. Von Montag an wird von der DB Regio die neuen Regional-Express-Linie RE50 bedient. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin mitteilte, verkehren diese Züge zwischen Rostock und Neustrelitz, in Neustrelitz bestehe jeweils Anschluss an Züge auf der Linien RE5 Stralsund-Berlin. Die neue Linie ergänze die bisher angebotenen Direktfahrten des RE5 zwischen Rostock und Berlin und die IC-Fahrten auf dieser Verbindung.

Wie Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) erklärte, reagiert das Land mit der Zusatzbestellung bei DB Regio auf die gestiegene Nachfrage seit Einführung des Deutschlandtickets. Damit gewinne das Angebot sowohl für Berufspendlerinnen und -pendler als auch für den Freizeitverkehr an Attraktivität. Vor allem im Sommer wird die Strecke von Berlin aus an die Küste stark frequentiert.