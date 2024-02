Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am Donnerstag (10.00 Uhr) über neueste Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Sachsen. Im Januar war sie deutlich im Vergleich zu Dezember um fast 7 Prozent gestiegen auf mehr als 141.200 Menschen. Die Quote war auf 6,7 Prozent geklettert. Der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, hatte dafür vor allem saisonale Gründe angeführt. Zudem hatte er einen weiteren Anstieg für die folgenden Monate prognostiziert. Regional könne die Quote sogar wieder zweistellig werden - etwa im Landkreis Görlitz, hieß es. Für die neuen Februarzahlen werden An- und Abmeldungen von Arbeitslosen bis 14. Februar berücksichtigt.