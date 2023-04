Chemnitz - Die Agentur für Arbeit informiert am Freitag (10.00 Uhr) über die Entwicklung auf Sachsens Arbeitsmarkt im April. Zuletzt hatte der sonst im Frühjahr übliche Aufschwung auf sich warten lassen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,3 Prozent. So waren im März 131.600 Menschen in Sachsen arbeitslos gemeldet. Für die kommenden Monate rechnete die Regionaldirektion in Chemnitz aber mit positiven Impulsen. Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bewertet den Arbeitsmarkt in Deutschland in den kommenden Monaten als stabil.